¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡ÖEXIT¡×¤Î·ó¶áÂç¼ù¡Ê34¡Ë¤¬24Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¡ÖÅÚÍË¥×¥ì¥ß¥¢¥à¡¦¹¥¤­·ù¤¤¥À¥¦¥ÈºÇ¼å²¦·èÄêÀï¡×¡Ê¸å9¡¦00¡Ë¤Ë½Ð±é¡£ÃÏ¸µ¤ò¤È¤Æ¤âÂç»ö¤Ë¤¹¤ëÂç¿Í¤¬·ù¤¤¤ÊÍýÍ³¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£¤³¤Î¥Ð¥È¥ë¤ÏÄ©Àï¼Ô¤Ë¤Ï»öÁ°¤Ë»Ç¤Ã¤¿¼«¿È¤Î¹¥¤­¤Ê¤â¤Î¡¢·ù¤¤¤Ê¤â¤Î¤Î¥«¡¼¥É¤¬ÍÑ°Õ¤µ¤ì¡¢¤½¤Î»³»¥¤«¤é¤Þ¤º¼«Ê¬¤Î¼ê¸µ¤Ë2Ëç¤ò°ú¤­¡¢¼«Ê¬¤Î¥¿¡¼¥ó¤Ç¤½¤Î¤¦¤Á1Ëç¤Î¥«¡¼¥É¤ò½Ð¤·¤Æ¡Ö»ä¤Ï¡»¡»¤¬¹¥¤­¤Ç¤¹¡×¤ÈÉ¬¤º¡È¹¥¤­¡É¤ÈÀë¸À¤ò¹Ô¤¦¡£Â¾¤Î