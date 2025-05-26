º£Ç¯¿·¤¿¤ËÊÛ¸î»Î¤È¤Ê¤Ã¤¿»ÊË¡½¤½¬77´ü¤Î¤¦¤Á¡¢Åìµþ¤Î3ÊÛ¸î»Î²ñ¤Ø¤ÎÅÐÏ¿¼Ô¤¬4·î»þÅÀ¤ÇÁ´ÂÎ¤Î66.9¡ó¤Ë¾å¤Ã¤¿¤³¤È¤¬26Æü¡¢ÆüÊÛÏ¢¤Ø¤Î¼èºà¤ÇÊ¬¤«¤Ã¤¿¡£°ìÊý¡¢½©ÅÄ¤ä¹âÃÎ¤Ê¤É8ÊÛ¸î»Î²ñ¤Ç¤Ï°ì¿Í¤âÅÐÏ¿¤¬¤Ê¤¯¡¢ÊÐºß¤¬¸²Ãø¤Ë¡£ÃÏ°è¤Î»ÊË¡¥µ¡¼¥Ó¥¹¤¬Äã²¼¤¹¤ë¤È¤Î·üÇ°¤â¤¢¤ê¡¢ÆüÊÛÏ¢¤ÏÃÏÊý¤ÇÆ¯¤¯Ì¥ÎÏ¤ÎÈ¯¿®¤ËÎÏ¤òÆþ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£ÆüÊÛÏ¢¤Ë¤è¤ë¤È¡¢4·î¤Þ¤Ç¤Ë¿·µ¬ÅÐÏ¿¤·¤¿77´ü¤ÎÊÛ¸î»Î¤Ï1564¿Í¡£¤½¤Î¤¦¤ÁÅìµþÊÛ¸î»Î²ñ¤¬297¿Í¡¢Âè°ìÅìµþÊÛ¸î»Î