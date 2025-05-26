¥¢¥Ë¥á¶È³¦¤ÇÂ¸ºß´¶¤òÁý¤¹ÅìÊõ¡£¥¢¥Ë¥áÀ½ºî¤ËËÜ³Ê»²Æþ¤·¤¿¤Î¤Ï2012Ç¯¤È¸åÈ¯ÁÈ¤À¡Ê»£±Æ¡§º£°æ¹¯°ì¡Ë¡ÖÎ©¤Á»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¡ª¡×3·î²¼½Ü¤ÎÅìµþ¥Ó¥Ã¥°¥µ¥¤¥È¡£2Æü´Ö¤Ç15Ëü¿Í¤òÆ°°÷¤·¤¿¥¢¥Ë¥á¤Îº×Åµ¡ÖAnimeJapan 2025¡×¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Î¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¥³¥¹¥×¥ì¥¤¥ä¡¼¡¢Ë¬Æü³°¹ñ¿Í¤Þ¤Ç¡¢Â¿ÍÍ¤ÊÍè¾ìµÒ¤Ç¤´¤Ã¤¿ÊÖ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤Î²ñ¾ì¤Ç¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬ÉÑÈË¤ËÃí°Õ¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤Û¤É¡¢¤Ò¤È¤­¤ï¿Í¤À¤«¤ê¤¬¤Ç¤­¤ë¥Ö¡¼¥¹¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£³§¤¬¥¹¥Þ¥Û¤Î¥«¥á