フェンダーミュージック(以下、フェンダー)は、Made in Japanの限定モデル「Made in Japan Limited Raw Ash」の販売を開始した。市場想定売価は、176,000円より。Made in Japan Limited Raw Ash「Made in Japan Limited Raw Ash」は、ボディにアッシュ材を使用し、木材本来の風合いを活かした「オープンポアフィニッシュ(導管を埋めない塗装)」を採用した日本限定モデル。ラインナップは、テレキャスター、ストラトキャスター