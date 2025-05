昨年は初の日本武道館公演に、ドラマ『わかっていても the shapes of love』の主題歌「Faster than me」のリリースなど精力的な活動が話題となったiriさん。約2年ぶりのパッケージとなるEP『Seek』は3月に配信された「Butterfly」をはじめ、“新たな旅立ち”をテーマに制作された。自分のなかで新しい風が吹いている感じです。「このEPを作り始めた昨年末ごろから、いろんな出会いやレーベルの移籍などもあり、自分のなかで新しい