¡ÖÀî¸ýµ­Ç°¡¦£Ç£²¡×¡Ê£²£µÆü¡¢Àî¸ý¡ËÃÏ¸µ¤Î¥¨¡¼¥¹¡¦¹õÀîµþ²ð¡Ê£²£¶¡Ë¡áÀî¸ý¡¦£³£³´ü¡á¤¬£¸ÏÈ¤«¤é¹¥£Ó¤ò·è¤á¤Æ£³¼þ£±³Ñ¤ÇÈ´¤±½Ð¤·¡¢£³Ç¯¤Ö¤ê£²²óÌÜ¤ÎÂç²ñÀ©ÇÆ¤ò¾þ¤Ã¤¿¡££Ç£²¤Ï£¶²óÌÜ¡¢¥°¥ì¡¼¥É¥ì¡¼¥¹¤Ï£¹²óÌÜ¤ÎÀ©ÇÆ¡£Í¥¾¡¤Ïº£Ç¯£¸²óÌÜ¤ÇÄÌ»»£²£´²óÌÜ¡££²Ãå¤Ïº´Æ£Îå¡ÊÀî¸ý¡Ë¡¢£³Ãå¤Ë¤ÏÊ¿ÅÄ²í¿ò¡ÊÀî¸ý¡Ë¤¬Æþ¤Ã¤¿¡£Áª¼ê¤ÎÃ¯¤â¤¬¤½¤ÎÂ®¤µ¤òÇ§¤á¤ë¹õÀî¤¬ÃÏ¸µÁöÏ©¤Ç°µÅÝÅª¤Ê¶¯¤µ¤ò¸«¤»¤Ä¤±¤¿¡£º£Ç¯¤ÎÀî¸ýÀ®ÀÓ¤Ï£¹ÀáÁ´¤ÆÍ¥½Ð¤ÇÍ¥¾¡£·