¢¡£Ê£Å£Ò£Á¥»¡¦¥ê¡¼¥°ÃæÆü£±¡½£µºå¿À¡Ê£²£µÆü¡¦¥Ð¥ó¥Æ¥ê¥ó¥É¡¼¥à¡ËÃæÆü¤Ï£±¡½£±¤Î£¹²ó¤ËÅÐÈÄ¤·¤¿¥Þ¥ë¥Æ¤ÎÄË¤¤¥ß¥¹¤«¤éÊø¤ì¤¿¡£ÀèÆ¬¤Î·§Ã«¤Ëº¸Á°ÂÇ¤òµö¤·¤¿¸å¡¢ÌÚÏ²¤ÎÅêµ¾ÂÇ¤Î½èÍý¤Ç°ìÎÝ¤Ø¤Î°­Á÷µå¡£Ìµ»àÆó¡¢»°ÎÝ¤È¥Ô¥ó¥Á¤ò¹­¤²¡¢¤½¤³¤«¤é£´ÅÀ¤ò¼º¤Ã¤¿¡££¹²ó¤Î¹¶·â¤Ç¤Ï¡¢±¦É¨ÆâÂ¦Â­Éû¤¸¤óÂÓÂ»½ý¤«¤éÉüµ¢¤·¤¿Ê¡±Ê¤¬ÂåÂÇ¤Ç½Ð¾ì¡£º£µ¨½éÂÇÀÊ¤Çº¸ÍãÀþÆóÎÝÂÇ¤òÊü¤Ã¤¿¤¬¡¢£³¥«¡¼¥ÉÏ¢Â³¤ÎÉé¤±±Û¤·¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£°Ê²¼¤Ï»î¹ç¸å¤Î°æ¾å°ì¼ù´Æ