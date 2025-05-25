¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/05/25¡Û¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¥Ü¡¼¥¤¥º¥°¥ë¡¼¥×¡¦INI¡Ê¥¢¥¤¥¨¥Ì¥¢¥¤¡Ë¤¬5·î25Æü¡¢¥¢¥ê¡¼¥Ê¥Ä¥¢¡¼¡Ö2025 INI 3RD ARENA LIVE TOUR [XQUARE]¡×¤ÎK¥¢¥ê¡¼¥Ê²£ÉÍ¸ø±é¤ò³«ºÅ¡£ÄÉ²Ã¸ø±é¤È¤·¤Æ9·î13Æü¡¢14Æü¡¢15Æü¤Ë¤«¤±¤Æ¥Ð¥ó¥Æ¥ê¥ó¥É¡¼¥à¥Ê¥´¥ä¤Ë¤Æ¡Ö2025 INI LIVE [XQUARE - MASTERPIECE]¡×¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¤³¤È¤ò¥µ¥×¥é¥¤¥º¤ÇÈ¯É½¤·¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¡ÛINI¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¸ø±é¢¡INI¡¢¥É¡¼¥à3DAYS³«ºÅ ¥¢¥ê¡¼¥Ê¥Ä¥¢¡¼ÄÉ²Ã¸ø±é·èÄê