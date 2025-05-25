¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É¥ê¡¼¥°¤Ç¿®¤¸Æñ¤¤Å¸³«¤¬µ¯¤­¤¿¡£¥³¥ó¥Ð¥¤¥ó¥É¡¦¥«¥¦¥ó¥Æ¥£¡¼¥º¡¦¥×¥ì¥ß¥¢¡¦¥Ç¥£¥Ó¥¸¥ç¥ó¡¦¥µ¥¦¥¹¡Ê9ÉôÁêÅö¡Ë¤Ç3°Ì¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿AFC¥ï¥¤¥Æ¥ë¥ê¡¼¥Õ¤¬¡¢¥·¡¼¥º¥ó½ªÎ»¤«¤é¿ô½µ´Ö¤ò·Ð¤ÆÆÍÇ¡¤È¤·¤Æ¥ê¡¼¥°²¦¼Ô¤ËÇ§Äê¤µ¤ì¡¢¾º³Ê¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£¡ØtalkSPORT¡Ù¤¬ÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£ÍýÍ³¤ÏÃ±½ã¤À¡£96¥Ý¥¤¥ó¥È¤ÇÊÂ¤Ó¡¢ÆÀ¼ºÅÀº¹¤Ç¼ó°Ì¤ËÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥¸¥ã¡¼¥¸¡¼¡¦¥Ö¥ë¥º¤È2°Ì¥ì¥Ã¥É¥Ò¥ë¤ÎÎ¾¥¯¥é¥Ö¤¬¡¢½Ð¾ì»ñ³Ê¤Î¤Ê¤¤Áª¼ê¤òµ¯ÍÑ¤·¤¿¤È¤·¤Æ