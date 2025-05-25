Ç¯²¼ÇÐÍ¥¤â½À¤é¤«¤¤É½¾ð¤òÉâ¤«¤Ù¤Æ¤¤¤Æ¡ÄNHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ö¤Æ¤Ã¤Ñ¤ó¡×¼ç¿Í¸ø¤Ç¿Íµ¤¤òÇî¤·¤¿½÷Í¥¤ÈÇ¯²¼ÇÐÍ¥¤È¤Î?¥Ð¥¤¥¯2¿Í¾è¤ê?¥·¥ç¥Ã¥È¤¬ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥Ð¥¤¥¯¤Î¸åÊý¤Ç¥Ý¡¼¥º¤ò·è¤áÍ¥¤·¤¤É½¾ð¤Ç¤¦¤Ä¤ë¥¬¥ë¥Õ¡¦¥«¥Ê¡¼¥¦¥Ã¥È(27)¤ÎÁ°¤Ç¡¢Î¾¼ê¤òÂç¤­¤¯¹­¤²²Ä°¦¤é¤·¤¤¾Ð´é¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÏÂíËÜÈþ¿¥(33)¡£2¿Í¤¬½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤ë¡¢¸½ºßÊüÁ÷Ãæ¤Î¥É¥é¥Þ¡Ö¥È¥¦¥­¥ç¥¦¥Û¥ê¥Ç¥¤¡×(¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ)¤Î¸ø¼°¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤¬¸ø³«¤·¤¿¡£Æ±¥É