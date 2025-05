ボーイズグループENHYPENが、アメリカ・プロバスケットボールリーグのNBAのアジア太平洋地域における公式アンバサダープログラム「Friends of the NBA」に就任したことが発表された。【写真】「ニキの色気が…」ENHYPEN“オトナの魅力”このコラボレーションは複数年にわたり実施され、ENHYPENはNBAと連携し、韓国や日本をはじめとするアジア太平洋地域でのファンとの交流を深めていく。「Friends of the NBA」は、NBAがアジア太平