¡Ö½Õµ¨¹â¹»Ìîµå¶áµ¦Âç²ñ¡¦£±²óÀï¡¢ÅìÍÎÂçÉ±Ï©£¹¡Ý£²Âçºå¶Í°þ¡×¡Ê£²£µÆü¡¢¤µ¤È¤ä¤¯¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡ËÂçºå¶Í°þ¤¬ÅìÍÎÂçÉ±Ï©¤ËÈ¬²ó¥³¡¼¥ë¥É¤ÇÇÔ¤ì¤Æ½éÀïÇÔÂà¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£ÀèÈ¯¤·¤¿Âçºå¶Í°þ¤Î¥×¥íÃíÌÜ±¦ÏÓ¡¦ÃæÌîÂç¸×Åê¼ê¡Ê£³Ç¯¡Ë¤Ï½é²ó£±»à°ìÎÝ¤ÇÅìÍÎÂçÉ±Ï©¡¦ÅÏÊÕÂó±ÀÆâÌî¼ê¡Ê£³Ç¯¡Ë¤Ëº¸Ãæ´Ö¼ÇÀ¸ÀÊ¤Ë±¿¤Ð¤ì¤ëÀèÀ©£²¥é¥ó¤òÍá¤Ó¤¿¡£Ï»²ó¤Ë¤Ï£²»àÆó¡¢»°ÎÝ¤«¤éÁê¼êÀèÈ¯¤ÎÌÚ²¼ÂëÂÀÅê¼ê¡Ê£³Ç¯¡Ë¤Ë±¦ÍãÀþ¤Ø¤Î£²ÅÀÅ¬»þÆóÎÝÂÇ¤òµö¤¹¤Ê¤É£³¼ºÅÀ¡££¶