[5.25 J1第18節](味スタ)※15:00開始主審:笠原寛貴<出場メンバー>[東京ヴェルディ]先発GK 1 マテウスDF 2 深澤大輝DF 3 谷口栄斗DF 23 綱島悠斗MF 7 森田晃樹MF 8 齋藤功佑MF 11 山見大登MF 16 平川怜MF 22 翁長聖MF 40 新井悠太FW 10 木村勇大控えGK 21 長沢祐弥DF 15 鈴木海音MF 17 稲見哲行MF 19 松橋優安MF 20 食野壮磨FW 9 染野唯月FW 25 熊取谷一星FW 27 白井亮丞FW 37 川崎修平監督城福浩[京都サンガF.C.]先発GK 26