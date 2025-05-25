[5.25 天皇杯1回戦](福井テクノ)※13:00開始主審:國吉真吾副審:宇田川恭弘、谷弘樹<出場メンバー>[福井ユナイテッドFC]先発GK 1 杉本拓也DF 2 清水雅仁DF 5 志摩豪瑠DF 16 池庭諒耶MF 4 廣岡睦樹MF 8 和田達也MF 13 森勇斗MF 26 野村魁FW 7 高貝樹幹FW 10 北川滉平FW 30 與那覇航和控えGK 21 河畑光DF 22 榎本響DF 34 波本頼DF 6 遠藤海斗MF 14 渡辺琉偉MF 29 中村晃大FW 11 北脇健慈FW 27 押谷祐樹FW 9 大石治寿監督藤吉信