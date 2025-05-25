[5.25 天皇杯1回戦](アシさと)※13:00開始主審:佐々木慎哉副審:阿部将茂、高木翔<出場メンバー>[FC今治]先発GK 44 伊藤元太DF 4 市原亮太DF 5 ダニーロDF 16 大森理生DF 24 竹内悠力DF 37 梅木怜MF 20 ヴィニシウス・ディニスMF 25 佐藤璃樹MF 33 笹修大FW 13 藤岡浩介FW 36 横山夢樹控えGK 47 植田峻佑DF 15 阿部稜汰DF 22 西袋裕太DF 3 福森直也MF 14 弓場堅真MF 38 馬越晃MF 50 三門雄大FW 10 マルクス・ヴィニシウスFW 2