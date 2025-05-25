【モデルプレス＝2025/05/25】歌手で音楽プロデューサーのSKY-HI（スカイハイ）が5月25日、公式X（旧Twitter）を更新。自身がプロデュースする7人組ダンス＆ボーカルグループ・BE:FIRST（ビーファースト）のRYOKI（リョウキ／三山凌輝）の活動休止や「独立」発表を受け、心境をつづった。【写真】三山凌輝と真剣交際していた人気YouTuber・Rちゃんとは？◆SKY-HI、RYOKIの活動休止受けコメントSKY-HIは、RYOKIに関するお知らせを引