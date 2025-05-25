夫婦関係はうまくいっている。そう思い込んでいるのは旦那さんだけの場合も……。今回は、奥さんから突然「離婚したい」と言われた男性のエピソードをご紹介します。夫婦関係はうまくいっている？「うちは共働きで、夫婦ともにフルタイムの正社員。子どもが生まれ、妻の育休が明けてからはもうバタバタでした……。最初は僕も協力していたんです。だけど、妻から家事のやり方が違うと叱られることばかりで、『だったら自分でやれば