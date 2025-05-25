この漫画は、著者・岡田ももえ(@momoe_okada2)さんの知人・ふみさんが夫からの束縛に悩み、親友・ハナに相談するも、夫が自分の不倫を隠すためにハナや部下を利用していたことが発覚し、離婚するまでを描いています。ハナの夫・陸から、ハナとも不倫したことをバラされたそく太。そく太はすぐふみさんに「700万円払うから離婚してほしい」と提案。ふみさんは、彼の提案を承諾しました。『束縛夫の真相を暴く話』第78話をごらんくだ