【モデルプレス＝2025/05/25】俳優の横浜流星が主演を務めるNHK大河ドラマ「べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜」（総合テレビ、毎週日曜午後8時〜／BS・BSP4K、毎週日曜午後6時〜／BSP4K、毎週日曜午後0時15分〜）。第20回で初登場する大田南畝＜四方赤良＞を演じる桐谷健太から、コメントが到着した。【写真】大河「べらぼう」小芝風花、横浜流星と熱いハグ◆桐谷健太「べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜」登場本作は“江戸のメディア王”とし