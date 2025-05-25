天皇賞・春６着に終わったジャスティンパレス（牡６歳、栗東・杉山晴紀厩舎、父ディープインパクト）は宝塚記念（６月１５日、阪神・芝２２００メートル）に向かう。２３年天皇賞・春以来のＧ１・２勝目を目指す。また僚馬のガイアフォース（牡６歳、栗東・杉山晴紀厩舎、父キタサンブラック）が出走を予定している安田記念（６月８日、東京・芝１６００メートル）で２年目の吉村誠之助騎手＝栗東・清水久詞厩舎＝と新コンビを