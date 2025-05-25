陸上２００メートル日本記録保持者で、２００３年世界選手権（パリ）銅メダル、２００８年北京五輪男子４００メートルリレー銀メダルの末続慎吾（４４）が２５日、ＴＢＳ系「サンデーモーニング」（日曜・午前８時）に生出演した。末続は昨年１１月４日に自身のＳＮＳで「末続慎吾は「東京２０２５世界陸上」に現役選手として挑戦」と東京で行われる世界選手権を目指すことを明かした。６月８日に関西実業団陸上競技選手権大会