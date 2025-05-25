「BCNランキング」2025年5月12日〜18日の日次集計データによると、コンパクトデジカメ（コンデジ）の実売台数ランキングは以下の通りとなった。1位PIXPRO FZ55 ブラックFZ55(BK)（KODAK）2位instax mini Evo Blackinstax mini Evo Black（富士フイルム）3位PowerShot G7 X Mark IIPSG7X MARKII（キヤノン）4位instax mini Evo Browninstax mini Evo Brown（富士フイルム）5位LUMIX TZ99 ブラックDC-TZ99-K（パナソニッ