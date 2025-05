吉田麻也と山根視来が所属するMLSのLAギャラクシーは、昨季10年ぶりに全米制覇を成し遂げた。だが、今季は開幕から勝利がなく、リーグ史上最悪のシーズンスタートとなっている。24日に行われたサンディエゴ戦では前半40分に先制するもわずか1分後に同点に追いつかれると、後半アディショナルタイムに悲劇が…。CHUCKY AT THE DEATH THAT'S A GAME WINNER pic.twitter.com/2P0T9mTYVl— San Diego FC (@sandiegofc) May 24, 20