クラウン・セダンにも『THE 70th』登場トヨタは『クラウン・セダン』に誕生70周年を記念した特別仕様車『Z“THE 70th”』と、クラウン専門店『ザ・クラウン』専用の特別仕様車『Z“ザ・リミテッド・マットメタル”（THE LIMITED-MATTE METAL）』を設定し、6月2日より発売する。【画像】トヨタ・クラウン・セダン Z“THE 70th”とZ“ザ・リミテッド・マットメタル”全20枚『THE 70th』はクラウン生誕70周年記念モデルとして、4月