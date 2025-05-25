2025年5月23日、台湾メディアの聯合新聞網は「1990年代まで世界の半導体市場を席巻した日本がなぜ今、台湾積体電路製造（TSMC）をリスペクトするほど競争力が落ち、他国に追い抜かれたのか」について専門家の分析を紹介した。記事は、台湾の経済誌記者として30年にわたりTSMCと台湾半導体産業の歴史を追い続けてきた林宏文（リン・ホンウエン）氏が著作やポッドキャストなどで言及した内容を基に、日本の半導体産業の競争力の変化