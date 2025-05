当日は「ALL FOR CHIBA」開催プロ野球・ロッテは6月15日のヤクルト戦(ZOZOマリン)に、Bリーグに所属するプロバスケット ボールチーム「千葉ジェッツ」の田代直希が来場し、試合前にセレモニアルピッチを行うと24日に発表した。当日は「ALL FOR CHIBA」の一環として来場する。「ALL FOR CHIBA」とは、地域連携の一環として県内自治体、団体とともに県内のPR活動を行うもので、「千葉ジェッツ」とともに千葉を盛り上げる。試合開