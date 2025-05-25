¥æ¥Ë¥Õ¥©¡¼¥àÃåÍÑ¤Ç´¿´î¤Î¥¬¥Ã¥Ä¥Ý¡¼¥º41Ç¯¤Ö¤ê¤ËUEFA¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¥ê¡¼¥°¤òÀ©¤·¤¿¥È¥Ã¥Æ¥Ê¥à¡¦¥Û¥Ã¥È¥¹¥Ñ¡¼FC¤ò±þ±ç¤¹¤ë20ºÐÇÐÍ¥¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿¡£¡Ö²æ¤¬¿ä¤·¥Á¡¼¥à¤Î¥È¥Ã¥Æ¥Ê¥à¥Û¥Ã¥È¥¹¥Ñ¡¼¥º¤¬ELÍ¥¾¡¤·¤Þ¤·¤¿¡ª¡ª¡ª¡ª¥¹¥Ñ¡¼¥º¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¡ª¡ª¡ª¡ª¡ª¡ª¡ªºÇ¹â¤Ç¤¹¡ª¡ª¡×¤È¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç´î¤Ó¤òÇúÈ¯¤µ¤»¤¿¤Î¤Ï¡¢¥À¥ó¥¹¥Ü¡¼¥«¥ë¥æ¥Ë¥Ã¥È¡ÖÄ¶ÆÃµÞ¡×¤È¤·¤Æ³èÆ°¤¹¤ëÇðÌÚÍª(·§ËÜ¸©½Ð¿È)¡£¥­¥ã¥×¥Æ¥ó¤òÌ³¤á¤ëÂ¹¶½Ì±¤Î¥Û¡¼¥à¥æ¥Ë¥Õ¥©¡¼