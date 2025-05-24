¥Ë¥Ã¥­¥åー¥Ê¥Ê¡¦¤³¤Ã¤Á¤ã¤óÁª¼ê¤¬5·î21Æü¤ËÇÛ¿®¤µ¤ì¤¿ABC¥é¥¸¥ªPodcast¡Ö¥Ë¥Ã¥­¥åー¥Ê¥Ê¤ÎÈëÊõ´¶¡×¤Ç¡¢Ãæ³Ø»þÂå¤Î²¸»Õ¤È¤ÎºÆ²ñ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£ ¥Þ¥»¥­·ÝÇ½¼Ò¤Î¿Íµ¤·Ý¿Í¤é¤¬½Ð±é¤¹¤ë¥é¥¤¥Ö¡ÖMaseki Geinin Collection in ÀçÂæ¡×¤Ç¡¢ÃÏ¸µ¡¦µÜ¾ë¸©¤ËË¬¤ì¤¿¥Ë¥Ã¥­¥åー¥Ê¥Ê¡¦¤³¤Ã¤Á¤ã¤óÁª¼ê¡£¥é¥¤¥Ö¸å¤Ë¼Â²È¤Ëµ¢¤ê¡¢ÃÏ¸µ¤ÎÍ§Ã£¤È²ñ¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£ ¤³¤Ã¤Á¤ã¤óÁª¼ê¤Ï¡ÖÃÏ¸µ¤ÎÍ§Ã£¤¬¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤Î»Ò¤ÈÍ·¤Ü¤¦