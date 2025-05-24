²Î¼ê¡¦GACKT¡Ê51¡Ë¤¬24ÆüÊüÁ÷¤ÎMBS¥Æ¥ì¥Ó¡Ö¤´¤Ö¤´¤Ö¡×¡ÊÅÚÍË¸å1¡¦54¡Ë¤Ë½Ð±é¡£¡Ö·ÝÇ½¿Í³ÊÉÕ¤±¥Á¥§¥Ã¥¯¡×¤Ç¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÇºÇ¤âÌÂ¤Ã¤¿¥Á¥§¥Ã¥¯¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£¤³¤ÎÆü¤ÏMC¤Î¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¥À¥¦¥ó¥¿¥¦¥ó¡×¤ÎÉÍÅÄ²í¸ù¤ÎµÙÍÜ¤«¤é¤ÎÃÏ¾åÇÈÉüµ¢Âè1ÃÆ¤Î¥²¥¹¥È¤È¤·¤ÆÅÐ¾ì¡£¡ÖÉÍ¤Á¤ã¤óÉü³èSP!!GACKT¤ÈÂçºå²¼Ä®¥°¥ë¥á·ãÀï¶è¡¦Å·Ëþ¥Ï¥·¥´¡×¤È¤·¤ÆÊüÁ÷¤µ¤ì¡¢Âçºå¤Î³¹¤ò2¿Í¤Ç¥í¥±¤·¤¿¡£¾ÆÆù¤ò¿©¤Ù¤Ê¤¬¤é¤Î¼ÁÌä¥³¡¼¥Ê¡¼¤ÇÉÍÅÄ¤¬¡Ö¤³¤ì¡¢¤¿¤Ö¤ó¥Æ¥ì¥Ó