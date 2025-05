郷ひろみ(Photo by 大平晋也) 郷ひろみが24日、コンサートツアー「Hiromi Go Concert Tour 2025 "70 YEAR a GO !"」(全36公演)を埼玉県・サンシティホール 大ホールからスタートした。(※ネタバレあり)【写真】郷ひろみ「Hiromi Go Concert Tour 2025 "70 YEAR a GO !"」初日の模様今年で70歳を迎える郷ひろみ。キャリアの大きな節目となる今年のコンサートは、来る2027年に迎える、55(G0 G0)周年も見据え