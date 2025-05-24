¶¿¤Ò¤í¤ß¡ÊPhoto by ÂçÊ¿¿¸Ìé¡Ë ¶¿¤Ò¤í¤ß¤¬24Æü¡¢¥³¥ó¥µ¡¼¥È¥Ä¥¢¡¼¡ÖHiromi Go Concert Tour 2025 "70 YEAR a GO !"¡×¡ÊÁ´36¸ø±é¡Ë¤òºë¶Ì¸©¡¦¥µ¥ó¥·¥Æ¥£¥Û¡¼¥ë Âç¥Û¡¼¥ë¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿¡£¡Ê¢¨¥Í¥¿¥Ð¥ì¤¢¤ê¡Ë¡Ú¼Ì¿¿¡Û¶¿¤Ò¤í¤ß¡ÖHiromi Go Concert Tour 2025 "70 YEAR a GO !"¡×½éÆü¤ÎÌÏÍÍº£Ç¯¤Ç70ºÐ¤ò·Þ¤¨¤ë¶¿¤Ò¤í¤ß¡£¥­¥ã¥ê¥¢¤ÎÂç¤­¤ÊÀáÌÜ¤È¤Ê¤ëº£Ç¯¤Î¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤Ï¡¢Íè¤ë2027Ç¯¤Ë·Þ¤¨¤ë¡¢55¡ÊG0 G0¡Ë¼þÇ¯¤â¸«¿ø¤¨