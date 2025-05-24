·ÝÇ½³¦°úÂà¸å¤ÏÄ¹¤é¤¯¸ø¤Î¾ì¤Ë¸½¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿Çä¤ì¤Ã»Ò»Ê²ñ¼ÔÁí¹ç³ÊÆ®²È¤Î¹Ä¼£¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¸µ¤ª¾Ð¤¤·Ý¿Í¤ÎÅçÅÄ¿Â½õ¤µ¤ó¤È¤Î¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¡¢¶á±Æ¤Ë¶Ã¤­¤ÎÀ¼¤¬¤¢¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö½ÇÉã¤Á¤ã¤óÅªÂ¸ºß¡¢¿Â½õ¤µ¤ó¤È¥´¥ë¥Õ¢ö³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤ä¤ó¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¥´¥ë¥Õ¾ì¤Ç¤Î¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¡£¹Ä¼£¤Ï¥É¥é¤¨¤â¤ó¤Î³¨¤¬ÉÁ¤«¤ì¤¿T¥·¥ã¥Ä¤Ë¡ÖNEW ERA¡×¤Î¥í¥´¤¬Æþ¤Ã¤¿¥¹¥¦¥§¥Ã¥È¥Ñ¥ó¥Ä»Ñ¡¢ÅçÅÄ¤µ¤ó¤ÏÇòÃÏ¤Ë¥«¥é¥Õ¥ë¤Ç¥Ý¥Ã¥×¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬ÆÃÄ§