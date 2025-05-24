¡þ¥×¥íÌîµå¥»¡¦¥ê¡¼¥° µð¿Í-¥ä¥¯¥ë¥È¡Ê25Æü¡¢Åìµþ¥É¡¼¥à¡ËÍâ25Æü¤ÎÍ½¹ðÀèÈ¯¤È¤·¤ÆÈ¯É½¤µ¤ì¤¿µð¿Í¡¦¸Í¶¿æÆÀ¬Åê¼ê¤¬¡¢24Æü¤ÎÎý½¬¸å¤Ë¼èºà¤Ø±þ¤¸¤Þ¤·¤¿¡£ºòµ¨12¾¡¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·3Ç¯Ï¢Â³2¥±¥¿¾¡Íø¤òÃ£À®¤·¤¿µð¿Í¤Î¥¨¡¼¥¹¤Ï¡¢º£µ¨³«ËëÅê¼ê¤òÌ³¤á¤ë¤â¡¢¤¤¤Þ¤À¾¡Íø¤Ê¤·¡£4·îÃæ½Ü¤«¤é¤Ï¼«¿È4Ç¯¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ë2·³¤Ç¤ÎÄ´À°¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Á°²óÅÐÈÄ¤È¤Ê¤Ã¤¿20Æü¤Îºå¿ÀÀï¤Ç¤Ï4²ó¤òÅê¤²3¼ºÅÀ¡Ê¼«ÀÕÅÀ2¡Ë¡£¤½¤³¤«¤éÃæ4Æü¤Ç¤ÎÅÐÈÄ¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö