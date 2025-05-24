¥¢¥Ó¥¹¥ÑÊ¡²¬¤Ï£µ·î24Æü¡¢J£±Âè18Àá¤Ç¥»¥ì¥Ã¥½Âçºå¤ÈÂÐÀï¡£GKÂ¼¾å¾»¸¬¤¬¥Ó¥Ã¥°¥»¡¼¥Ö¤Ç¥Á¡¼¥à¤òµß¤Ã¤¿¡££°¡Ý£°¤Ç·Þ¤¨¤¿39Ê¬¡¢Áê¼ê¤Ë±¦¥µ¥¤¥É¤Ç¤ÎÏ¢·¸¤«¤éÊø¤µ¤ì¡¢¥ë¡¼¥«¥¹¡¦¥Õ¥§¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹¤Ë¥Ú¥Ê¥ë¥Æ¥£¥¨¥ê¥¢Ãæ±û¤«¤é±¦Â­¤Ç¥·¥å¡¼¥È¤òÊü¤¿¤ì¤ë¡£¥Ü¡¼¥ë¤ÏDF¤ËÅö¤¿¤Ã¤Æ¥³¡¼¥¹¤¬ÊÑ¤ï¤ë¤â¡¢GKÂ¼¾å¤¬ÁÇÁá¤¤È¿±þ¤ò¸«¤»¡¢±¦¼ê°ìËÜ¤Ç¿¨¤Ã¤ÆËÉ¤¤¤À¡£¡ÚÆ°²è¡ÛÊ¡²¬GKÂ¼¾å¾»¸¬¤Î¥Ó¥Ã¥°¥»¡¼¥Ö¡ªÂç¥Ô¥ó¥Á¤Ç¼é¸î¿À¤¬¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥×¥ì¡¼¡£¤³¤ì¤Ë