¥ß¥ã¥ó¥Þー¤òµòÅÀ¤Ë¤·¤¿ÆÃ¼ìº¾µ½¥°¥ëー¥×¤Ç¡Ö¤«¤±»Ò¡×Ìò¤È¤·¤Æ¡¢¥¦¥½¤ÎÅÅÏÃ¤ò¤«¤±¡¢¸½¶â¤ò¤À¤Þ¤·¼è¤Ã¤¿µ¿¤¤¤ÇÌ¾¸Å²°¤Î16ºÐ¤ÎÃË»Ò¹â¹»À¸¤¬ÂáÊá¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ ¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¥ß¥ã¥ó¥ÞーµòÅÀ¤ÎÆÃ¼ìº¾µ½¥°¥ëー¥×¤Ç¡Ö¤«¤±»Ò¡×¡Ä·Ù»¡¤òÌ¾¾è¤ë¥¦¥½¤ÎÅÅÏÃ¤Ç46ºÐÃËÀ­²ñ¼Ò°÷¤«¤é¸½¶â990Ëü±ß¤À¤Þ¤·¼è¤Ã¤¿µ¿¤¤16ºÐ¤ÎÃË»Ò¹â¹»À¸ÂáÊá°¦ÃÎ¸©·Ù ÂáÊá¤µ¤ì¤¿¤Î¤ÏÌ¾¸Å²°»Ô¿ðÊæ¶è¤Î16ºÐ¤ÎÃË»Ò¹â¹»À¸¤Ç¤¹¡£ ·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ