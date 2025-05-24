WFP¡áÀ¤³¦¿©ÎÈ·×²è¤Ï23Æü¡¢¥Ñ¥ì¥¹¥Á¥Ê¼«¼£¶è¥¬¥¶¤Ç»Ù±çÊª»ñ¤òÀÑ¤ó¤À¥È¥é¥Ã¥¯15Âæ¤¬Î¬Ã¥¤µ¤ì¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£WFP¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È22Æü¤ÎÌë¡¢¥¬¥¶ÆîÉô¤Ë¤¢¤ë¥Ñ¥óÅ¹¤Ë¿©ÎÁ¤òÆÏ¤±¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¥È¥é¥Ã¥¯15Âæ¤¬²¿¼Ô¤«¤ËÎ¬Ã¥¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£WFP¤Ï¡¢¥¬¥¶ÃÏ¶è¤Î½»Ì±¤¬¿©ÎÁ»Ù±ç¤ËÂÐ¤¹¤ëÉÔ°Â¤òÊç¤é¤»¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬Î¬Ã¥¤Î¸¶°ø¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»ØÅ¦¤·¡¢¿×Â®¤Ç°ÂÁ´¤Ê¿©ÎÁ¤ÎÍ¢Á÷¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢¥¤¥¹¥é¥¨¥ë·³¤Î»Ù±ç¤¬É¬Í×¤À¤ÈÁÊ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¤¥¹¥é¥¨