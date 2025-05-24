¡þ¥×¥íÌîµå¥»¡¦¥ê¡¼¥° ÃæÆü-ºå¿À¡Ê24Æü¡¢¥Ð¥ó¥Æ¥ê¥ó¥É¡¼¥à¡ËÃæÆü¤ÏÆ±ÅÀ¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤«¤ì¤¿Ä¾¸å¤Î¹¶·â¡¢»³ËÜÂÙ´²Áª¼ê¤ÎÇ´¤ê¤Î¥Ð¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¤«¤é¥Á¥ã¥ó¥¹¤òºî¤ê¡¢¾¡¤Á±Û¤·¤ËÀ®¸ù¤·¤Þ¤·¤¿¡£º´Æ£µ±ÌÀÁª¼ê¤Î¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤ÇÆ±ÅÀ¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤«¤ì¤¿ÃæÆü¤ÏÄ¾¸å¤Î2²óÎ¢¡£1¥¢¥¦¥È¤«¤éÌÚ²¼ÂóºÈÁª¼ê¤¬¥Ò¥Ã¥È¤Ç½ÐÎÝ¤¹¤ë¤È¡¢Â³¤¯»³ËÜÁª¼ê¤¬2¥Ü¡¼¥ë2¥¹¥È¥é¥¤¥¯¤«¤é8µåÏ¢Â³¤Ç¥Õ¥¡¥¦¥ë¤ÇÇ´¤ê¤Þ¤¹¡£¤¹¤ë¤È·Þ¤¨¤¿14µåÌÜ¤Î¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤ò¥ì¥Õ¥È¤ËÂÇ¤ÁÊÖ¤·¤Æ2¥Ù¡¼¥¹¤È