°¦ÃÎ¸©¸¤»³»Ô¤ÎÆþ¼¯ÃÓ¤Ë¼«±ÒÂâµ¡¤¬ÄÆÍî¤·¤¿»ö¸Î¤Î±Æ¶Á¤ÇÎ×»þµÙ¶È¤·¤Æ¤¤¤¿¡ÖÇîÊª´ÛÌÀ¼£Â¼¡×¤¬¡¢24Æü¤«¤é±Ä¶È¤òºÆ³«¤·¤Þ¤·¤¿¡£ ¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡ÛÃÓ¤ËÄÆÍî¤·¤¿¼«±ÒÂâµ¡¤ÎÁÜº÷Â³¤¯Î×»þµÙ¶È¤·¤Æ¤¤¤¿¡ÖÇîÊª´ÛÌÀ¼£Â¼¡×24Æü¤«¤é±Ä¶ÈºÆ³«°¦ÃÎ¡¦¸¤»³»Ô º£·î14Æü¡¢µÜºê¸©¤Î¹Ò¶õ¼«±ÒÂâ¿·ÅÄ¸¶´ðÃÏ¤Ë½êÂ°¤¹¤ëT4Îý½¬µ¡¤¬¡¢°¦ÃÎ¸©¸¤»³»Ô¤ÎÆþ¼¯ÃÓ¤ËÄÆÍî¡£24Æü¤â¼«±ÒÂâ¤Ê¤É¤Ë¤è¤ëµ¡ÂÎ¤ÎÁÜº÷¤äÌý¤Î²ó¼ý¤Ê¤É¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ º£²ó¤ÎÄÆÍî»ö¸Î¤Î¸½¾ì