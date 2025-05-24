¡þ¥¤¡¼¥¹¥¿¥ó¡¦¥ê¡¼¥°µð¿Í¡½À¾Éð¡Ê2025Ç¯5·î24Æü¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¥¿¥¦¥ó¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡Ë2·³Ä´À°Ãæ¤Îµð¿Í¡¦ÅÄÃæ¾­Âç¤ÏÃæ5Æü¤ÇÀèÈ¯¥Þ¥¦¥ó¥É¤ËÎ©¤Áº£µ¨ºÇÄ¹6²ó¤ò6°ÂÂÇ1¼ºÅÀ¡¢3»Íµå¤È¹¥Åê¤·¤¿¡£ºÇÂ®¤Ï146¥­¥í¤À¤Ã¤¿¡£½é²ó¤Ï1»à¤«¤é»Íµå¤³¤½µö¤·¤¿¤¬¡¢3ÈÖ¡¦·ª»³¤Ï144¥­¥íÄ¾µå¤Ç¸«Æ¨¤·»°¿¶¤Ë»ÅÎ±¤á¤ë¤È¡¢4ÈÖ¡¦Â¼ÅÄ¤Ï»°¥´¥í¡£2²ó°Ê¹ß¤â°ÂÄê¤·¤¿Åêµå¤òÈäÏª¤·4²ó¤Þ¤Ç¤ÏËè²ó¤Î5»°¿¶¤âÃ¥¤Ã¤¿¡£5²ó¤Ï1»àËþÎÝ¤«¤éÊ»»¦Êø¤ì¤Î´Ö¤Ë1ÅÀ¤³¤½¼º¤Ã¤¿