´Ú¹ñÊüÁ÷¶É¡¦£Í£î£å£ô¤Î¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥óÈÖÁÈ¡Ö£Â£Ï£Ù£Ó£É£É£Ð£Ì£Á£Î£Å£Ô¡×¤ÎÁªÈ´ÊýË¡¤¬¡¢ÊÑ¹¹¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¤È£²£³Æü¡¢¸½ÃÏ¥á¥Ç¥£¥¢¤Î£Ä£é£ó£ð£á£ô£ã£è¤Ê¤É¤¬Êó¤¸¤¿¡£Åö½é¤Ï£Ð£Ì£Á£Î£Å£Ô£Ë¡¦£Ð£Ì£Á£Î£Å£Ô£Ã¤Î£²¥Á¡¼¥à¤ò¹½À®¡¦¥Ç¥Ó¥å¡¼¤¹¤ë¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢£±¥Á¡¼¥à¤È¤·¤Æ¥Ç¥Ó¥å¡¼¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£ÈÖÁÈ¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ï¡Ö¥É¥é¥Þ¥Á¥Ã¥¯¤ÊÅ¸³«¤È¡¢¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤Ø¤ÎË×ÆþÅÙ¤ò¹â¤á¤ë¤¿¤á¡¢Êª¸ì¤ò°ì¤Ä¤Ë¤Þ¤È¤á¤ë¤³¤È¤Ë¤·