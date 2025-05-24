¢¡¥í¥Ã¥Æ¡ÝÀ¾Éð¡Ê24Æü¡¢ZOZO¥Þ¥ê¥ó¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡ËÀ¾Éð¤ÎÀ¾Àî°¦Ìé³°Ìî¼ê¡Ê24¡Ë¤¬º£µ¨2ËÜÌÜ¤ÎÀèÆ¬ÂÇ¼ÔËÜÎÝÂÇ¤È¤Ê¤ë3¹æ¥¢¡¼¥Á¤ò±¦ÍãÀÊ¤ËÊü¤Ã¤¿¡£¥í¥Ã¥Æ¤ÎÀèÈ¯º¸ÏÓ¥µ¥â¥ó¥º¤Î2µåÌÜ¡¢¿¿¤óÃæ¹â¤á¤Î150¥­¥í¤ÎÂ®µå¤ò¥¸¥ã¥¹¥È¥ß¡¼¥È¡£¹â¡¹¤È¾å¤¬¤Ã¤¿ÂÇµå¤Ï±¦Íã¤Î¥é¥Ã¥­¡¼¥¾¡¼¥ó¤ËµÛ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤¿¡£À¾Àî¤Ï4·î23Æü¤Î¥í¥Ã¥ÆÀï¡ÊZOZO¥Þ¥ê¥ó¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡Ë¤Ç¤âÀèÆ¬ÂÇ¼Ô¤Ç¥¢¡¼¥Á¤ò¤«¤±¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤Îµå¾ì¤È¤ÎÁêÀ­¤Ï¥Ð¥Ã¥Á¥ê¤À¡£¡ÖÂÇ¤Ã¤¿¤Î¤Ï¿¿¤Ã¤¹