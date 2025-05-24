¡Ö¼Â¼ÌÈÇ¡ª¡©¡×¥¢¥¤¥É¥ë¤Î¥³¥¹¥×¥ì¤¬»÷¤¹¤®¤À¤ÈÏÃÂê½÷À­¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡Ö¤Ò¤á¤â¤¹¥ª¡¼¥±¥¹¥È¥é¡×¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¡¢µ¤¾ÝÍ½Êó»Î¤Î´é¤â»ý¤ÄÄØÌî¤æ¤¦¤³¤¬X¤ò¹¹¿·¡£¥¢¥Ë¥á¥­¥ã¥é¤ËÊ±¤·¤¿¥³¥¹¥×¥ì¤òÈäÏª¤·È¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£ÄØÌî¤Ï¡Ö»÷¤Æ¤ë¤Ã¤ÆºÇ¶á¤è¤¯¸À¤ï¤ì¤ë¡×¤È¤·¤Æ¡¢¼«¿È¤Î´é¼Ì¿¿¤ÈÈæ³Ó¤¹¤ë·Á¤Ç¡¢¸½ºßÊüÁ÷Ãæ¤Î¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ë¥á¡Öµ¡Æ°Àï»ÎGundam GQuuuuuuX¡Ê¥¬¥ó¥À¥à ¥¸¡¼¥¯¥¢¥¯¥¹¡Ë¡×¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¥­¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¡Ö¥·¥¤¥³¡¦¥¹¥¬¥¤¡×¤Î²èÁü