ÂçÁêËÐ²Æ¾ì½ê13ÆüÌÜ¡Ê5·î23Æü¡Ë¡¢12Ï¢¾¡Ãæ¤ÎÂç´Ø¡¦Âç¤ÎÎ¤¤¬Âç´Ø¡¦¶×Ý¯¤ÈÂÐÀï¡£Î©¤Á¹ç¤¤¤Ë¶»¤È¶»¤ò¤Ö¤Ä¤±¹ç¤¦¤È¡¢ÆÀ°Õ¤Î±¦¤òº¹¤·¤Æ°ìµ¤¤Ë¹¶¤á¡¢¶×Ý¯¤òÅÚÉ¶ºÝ¤Þ¤Ç²¡¤·¹þ¤ó¤Ç¡Ö´ó¤êÀÚ¤ê¡×¡£ÇòÀ±¤ò13¾¡¤Ë¿­¤Ð¤·¤¿¡£¤½¤Î·ë²Ì¡¢Âç¤ÎÎ¤¤ÏÀé½©³Ú¤òÂÔ¤¿¤º¤Ë4²ó¤á¤ÎÍ¥¾¡¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£¡Ö²£¹Ë¿³µÄ°Ñ°÷²ñ¤ÎÆâµ¬¤Ç¤Ï¡¢²£¹Ë¤Ë¿äÁ¦¤¹¤ë¤Ë¤Ï¡ØÂç´Ø¤È¤·¤Æ2¾ì½êÏ¢Â³¤ÎÍ¥¾¡¤«¡¢¤³¤ì¤Ë½à¤¸¤ëÀ®ÀÓ¡Ù¤ò¤¢¤²¤ë¤³¤È¤¬¾ò·ï¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£²£¿³¤¬¤Ç¤­¤Æ¤«