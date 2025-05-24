¡Øchidoriya Rocks 2025 ～76th Go¤Á¤ã¤ó¤ÈÍ·¤Ü¤¦¡ª¡ÈJammi¡Çn with Gota¡É¡Ù¤Ë¡¢ÍÕ²ÃÀ¥ÂÀÏº¤Î½Ð±é¤¬·èÄê¤·¤¿¡£ ¡Ê´ØÏ¢¡§Ooochie Koochie¡¢COMPLEX¡¢INABA / SALAS¡¢²¬Â¼ÏÂµÁ¡Ä¡ÄÄ©Àï¤òÂ³¤±¤ë¥Ù¥Æ¥é¥óÆ±»Î¤Î¡È¥æ¥Ë¥Ã¥È¡É³èÆ°¡Ë ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï²°Éß¹ëÂÀ¤¬¥×¥í¥Ç¥åー¥¹¤¹¤ë¡¢Éñµ¸¤È¥í¥Ã¥¯¤¬½Ð²ñ¤¦²»¤Îº×¤ê¡£7·î23¡¢24Æü¤Î2Æü´Ö¡¢µþÅÔ¥íー¥à¥·¥¢¥¿ー¥á¥¤¥ó¥Ûー¥ë¤Ë¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡£ ½Ð±é¼Ô¤Ï¡¢ÍÕ