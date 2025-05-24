¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/05/24¡Û¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Îµ×»ü¶Ç»Ò¤¬5·î22Æü¡¢¼«¿È¤ÎInstagram¤ò¹¹¿·¡£É×¤Ç¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ëÆüËÜÂåÉ½¤ÎÅÏî´ÍºÂÀÁª¼ê¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Ûµ×»ü¶Ç»Ò¥¢¥Ê¡¢É×¡¦ÅÏî´ÍºÂÀÁª¼ê¤È¤Î¥é¥Ö¥é¥Ö¥·¥ç¥Ã¥È¢¡µ×»ü¶Ç»Ò¥¢¥Ê¡¢É×¡¦ÅÏî´ÍºÂÀÁª¼ê¤È¤ÎÌ©Ãå¥·¥ç¥Ã¥ÈÈäÏªµ×»ü¥¢¥Ê¤Ï¡Ö2024-2025 season ¤ªÈè¤ì¤µ¤Þ¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¡£ÅÏî´Áª¼ê¤È¿È¤ò´ó¤»¹ç¤¦2¥·¥ç¥Ã¥È¤ä¡¢»î¹ç´ÑÀïÃæ¤ÎÍÍ»Ò¡¢ÅÏÊÕÁª¼ê¤¬½êÂ°¤¹