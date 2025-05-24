[5.24 天皇杯1回戦](SAGAスタ)※13:00開始主審:酒井達矢副審:友政利貴、竹田和雄<出場メンバー>[Brew SAGA]先発GK 31 八尾駿介DF 4 村田玲央DF 6 粕谷海土DF 14 井口天雅DF 21 渕上和輝MF 7 吉田健人MF 10 澤田航汰MF 22 崎濱雄希MF 29 平形武丸MF 40 有内天FW 9 森本瑠控えGK 39 井坂健太GK 46 前田賢四朗DF 17 森田舜DF 2 比嘉和輝MF 16 下畑凜太朗MF 20 大久保彩斗MF 33 永冨誠也MF 8 堀之内瑠唯FW 18 川村琉偉監督千知岩
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