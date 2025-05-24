[5.24 天皇杯1回戦](ニンスタ)※13:00開始主審:宗像瞭副審:馬場規、向井修也<出場メンバー>[愛媛FC]先発GK 1 徳重健太DF 3 マルセル・スカレゼDF 19 黒石貴哉DF 26 金沢一矢DF 29 福島隼斗MF 8 深澤佑太MF 13 窪田稜MF 16 細谷航平MF 48 行友翔哉FW 11 藤原悠汰FW 18 田口裕也控えGK 36 辻周吾DF 44 森山公弥MF 24 甲田英將MF 25 吉田温紀MF 42 エカニット・パンヤFW 10 佐藤亮FW 15 鶴野怜樹FW 9 ベン・ダンカンFW 90 アル