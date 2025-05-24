¥¿¥Ã¥Á¥¢¥Ã¥×¤ò½ä¤ëÈ½Äê¤ËÊÆµ­¼Ô¤¬µ¿Ìä¤òÅê¤²¤«¤±¤¿(C)Getty Images¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ï¸½ÃÏ»þ´Ö5·î23Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö24Æü¡Ë¡¢Å¨ÃÏ¤Çºòµ¨¤Î¥Ê¡¦¥ê¡¼¥°Í¥¾¡·èÄêÀï°ÊÍè¤È¤Ê¤ë¥á¥Ã¥Ä¤ÈÂÐÀï¡£»î¹ç¤Ï³«»ÏÄ¾¸å¤«¤é¹ß¤ê»Ï¤á¤¿±«¤¬¶¯¤Þ¤ê¡¢3²ó¤ËÌó1»þ´ÖÈ¾ÃæÃÇ¡£ºÆ³«¸å¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤¬¥¦¥£¥ë¡¦¥¹¥ß¥¹¡¢¥Æ¥ª¥¹¥«¡¼¡¦¥Ø¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹¤ÎÏ¢Â³Å¬»þÂÇ¤Ç3ÅÀ¤òÀèÀ©¡£5²ó¤Ë¤âÏ¢Â³Å¬»þÂÇ¤Ç5¡Ý2¤È¥ê¡¼¥É¤ò¹­¤²¤¿¡£¡ÚÆ°²è¡ÛÅê¼ê¤â¤¨¤Ã¡ª¡©¤Þ¤µ¤«¤Î¡ÖÁöÎÝË¸³²¡×¤ÇÆÀ