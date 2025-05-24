¡ÖÈ¯Ã£¾ã³²¥°¥ì¡¼¥¾¡¼¥ó¡×¤ÎÆÃÀ­¤ò»ý¤Ã¤¿Ì¡²è²È¡¦¥¯¥í¥ß¥Ä¤µ¤ó¤Î¾¯Ç¯´ü¤È¤Ï¡©¡ÚÌ¡²è¡Û¤³¤ÎÏÃ¤òÆÉ¤à¡ÖÈ¯Ã£¾ã³²¥°¥ì¡¼¥¾¡¼¥ó¡×¤ÎÆÃÀ­¤ò»ý¤Ä¼«¿È¤Î¼ÂÂÎ¸³¤ò¡¢ÀÖÍç¡¹¤ËÉÁ¤¯Ì¡²è²È¡¦¥¯¥í¥ß¥Ä¤µ¤ó(@kuromitsu1510)¡£SNS¤ÇÃíÌÜ¤ò½¸¤á¡¢2023Ç¯12·î¤Ë¤Ï½é¤Î¥³¥ß¥Ã¥¯¥¨¥Ã¥»¥¤¡Ø³¥Äã¥«¥¿¥ë¥·¥¹ ¥°¥ì¡¼¥¾¡¼¥ó¥À¥¤¥¢¥ê¡¼¡Ù¤ò´©¹Ô¡£¡È´Å¤¨¡É¤ä¡ÈÂÕ¤±¡É¤È¸í²ò¤µ¤ì¤¬¤Á¤Ê¡ÈÀ¸¤­¤Å¤é¤µ¡É¤ò¡¢ÀÅ¤«¤Ë¡¢¤½¤·¤ÆÎÏ¶¯¤¯ÉÁ¤­½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÖÂè1ÏÃ¡×02¡ÖÂè1ÏÃ