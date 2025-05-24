1»þ´Ö30Ê¬¤ÎÃæÃÇ¤ò¶´¤à¡ÚMLB¡Û¥á¥Ã¥Ä ¡¼ ¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡ÊÆüËÜ»þ´Ö24Æü¡¦¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¡Ë¥·¥Æ¥£¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¤Ç23Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö24Æü¡Ë¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¥á¥Ã¥Ä¤È¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î»î¹ç¤Ï±äÄ¹Àï¤È¤Ê¤ê¡¢¸á¸å1»þ¤ÇNHK¤ÎÃæ·Ñ¤¬½ªÎ»¡£¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¤¤¤ä¤¤¤ä¤³¤ÎÅ¸³«¤Ç¡Ä¡×¡Ö¤¨¡¢±³¤À¤í¡×¤ÈÈáÌÄ¤¬¤¢¤¬¤Ã¤¿¡£»î¹ç¤Ï¸áÁ°8»þ10Ê¬¤Ë³«»Ï¤â¡¢±«¤Î±Æ¶Á¤Ç3²óÉ½¤«¤é1»þ´Ö38Ê¬ÃæÃÇ¤µ¤ì¤¿¡£»î¹ç¤Ï¥á¥Ã¥Ä¤¬9²ó¤Ë3ÅÀº¹¤òÄÉ¤¤¤Ä¤¤¤Æ±äÄ¹¤Ë¡£»î¹ç³«»Ï¤«¤é¤ÏÌó5»þ´Ö¤¬·Ð