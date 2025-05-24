ÇÐÍ¥¤Î¥Ç¥£¡¼¥ó¡¦¥Õ¥¸¥ª¥«¤¬23Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¶âÈ±»Ñ¤òÈäÏª¤¹¤ë¤È¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤éÈ¿¶Á¤ÎÀ¼¤¬Â¿¿ô´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û¶âÈ±»Ñ¤Ç¥Õ¥¡¥ó¤ÎÁ°¤Ë»Ñ¤ò¸«¤»¤¿¥Ç¥£¡¼¥ó¡¦¥Õ¥¸¥ª¥«¤³¤ÎÆü¡¢½Ð±é±Ç²è¡ØÉã¤ÈËÍ¤Î½ª¤ï¤é¤Ê¤¤²Î¡Ù¤Î¸ø³«½éÆüÉñÂæ¤¢¤¤¤µ¤Ä¤Ë½ÐÀÊ¤·¤¿¥Ç¥£¡¼¥ó¡£¤½¤ÎºÝ¤Ë¡¢Á¯¤ä¤«¤Ê¶âÈ±¤Ç»Ñ¤ò¸½¤·¡¢´ÑµÒ¤ò¶Ã¤«¤»¤Æ¤¤¤¿¡£¥¤¥Ù¥ó¥È½ªÎ»¸å¡¢¶¦¤ËÅÐÃÅ¤·¤¿»ûÈøæâ¡¢¾¾ºäÅíÍû¤È¤Îµ­Ç°¥·¥ç¥Ã¥È¤òÅê¹Æ¤·¤¿¥Ç¥£¡¼¥ó¤Ï¡¢¡ÖÅí